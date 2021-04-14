ابنة ياسر جلال حامل.. تفاصيل وأحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 2





مسلسل ضل راجل الحلقة 2 .. بدأ التنافس الدرامي مع أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث اشتعلت المنافسة بين الأعمال الدرامية منذ الحلقات الأولى.





مسلسل ضل راجل الحلقة 2





وتصدر مسلسل ضل راجل الحلقة 2 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب عرضها، حيث زاد بحث المتابعين عليها، من أجل معرفة تفاصيل وأحداث الحلقة.





أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 2





وبدأ مسلسل ضل راجل الحلقة 2 بوجود ياسر جلال في وضع لا يحسد عليه، وهو يبحث عن ابنته "شهد" وجاءته مكالمة من زوجته تبلغه بإصابة ابنته في فى حادث ونقلت للمستشفى.





تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 2





انطلق النجم ياسر جلال في مسلسل ضل راجل الحلقة 2 إلى المستشفى ليلحق بابنته ليجدها فى حالة خطرة، ودخلت في غيبوبة.





إصابة ابنة ياسر في مسلسل ضل راجل الحلقة 2





وتسارعت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 2 حيث ظهرت النجمة نور اللبنانية والتي تقوم بدور طبيبة في المستشفى التي ذهبت إليها المصابة.





ظهور نور في مسلسل ضل راجل الحلقة 2





وأشرفت نور على علاج "شهد" ابنة ياسر جلال، خلال مسلسل ضل راجل الحلقة 2 ومع حالة البنت الخطيرة، تقول له الطبيبة نور قول: "يارب".





مفاجأة في مسلسل ضل راجل الحلقة 2





وبدى على المصابة آثار كدمات ما أوجد شبهة جنائية ليتم استدعاء الشرطة في محاولة لكشف لغز الحادث لتشتعل أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 2 بينما الابنة في غيبوبة تامة.





أحداث مشوقة في مسلسل ضل راجل الحلقة 2





وانهارت النجمة نرمين الفقي بعدما علمت ما حدث لابنتها وتدخل في حالة إغماء، لتمر أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 2 في محاولات لإفاقتها.





صدمة ياسر جلال في مسلسل ضل راجل الحلقة 2





وتعرض ياسر جلال إلى صدمة كبيرة عندما فاجأته نور الطبيبة بأنها محاولة إجهاض لتزداد إثارة مسلسل ضل راجل الحلقة 2 وتنتهي الحلقة على لقطة مشوقة.





مواعيد عرض مسلسل ضل راجل





يُذكر أن قناة الحياة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، والذي عرضت منها مسلسل ضل راجل الحلقة 2 فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.











