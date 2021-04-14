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معلومات شيقة عن جبل أكونكاغوا.. اكتشفها
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:29 م
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يعتبر جبل "أكونكاغوا" أعلى جبل في النصف الغربي بالنصف الجنوبي للكرة الأرضية و يقع في مقاطعة "مندوزا" بغرب الأرجنتين بالقرب من الحدود التشيلية، ويعلو ارتفاعه لـ 6962 مترًا.
أكونكاغوا (Aconcagua) هو أعلى جبل في النصف الغربي النصف الجنوبي للكرة الأرضية، يقع في الأنديز في مقاطعة مندوزا بغرب الأرجنتين بالقرب من الحدود التشيلية، ويعلو ارتفاعه لـ 6962 مترًا، قيس ارتفاع جبل أكونكاغوا المكلل بالثلج لأول مرة في عام 1897.
كما يقع بالقرب منه ممر أسبالاتا. يبعد الجبل عن مدينة مندوزا بحوالي 112 كلم، ويعد أعلى جبل يقع خارج قارة آسيا، وأحد القمم السبع.
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