معلومات شيقة عن جبل أكونكاغوا.. اكتشفها

يعتبر جبل "أكونكاغوا" أعلى جبل في النصف الغربي بالنصف الجنوبي للكرة الأرضية و يقع في مقاطعة "مندوزا" بغرب الأرجنتين بالقرب من الحدود التشيلية، ويعلو ارتفاعه لـ 6962 مترًا.





أكونكاغوا (Aconcagua) هو أعلى جبل في النصف الغربي النصف الجنوبي للكرة الأرضية، يقع في الأنديز في مقاطعة مندوزا بغرب الأرجنتين بالقرب من الحدود التشيلية، ويعلو ارتفاعه لـ 6962 مترًا، قيس ارتفاع جبل أكونكاغوا المكلل بالثلج لأول مرة في عام 1897.



