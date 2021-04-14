الأردن تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 4085 إصابة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 676175 إصابة، منذ بدء ظهور الوباء في الأردن.





كما تم رصد 50 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 7987 حالة حتى الآن.





وأكد بيان وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا وصل حاليا إلى 51092 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 218 حالة، فيما غادرت 342 حالة.





وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات ف الأردن وصل إلى 2431 حالة.





وأكد البيان أن الأردن أجرى اليوم 32296 فحصاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6404559 فحصاً.



