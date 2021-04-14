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بدء الحلقة الثانية من مسلسل "موسى"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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ستنطلق الآن الحلقة الثانية من مسلسل "موسى" عبر قناة ال Dmc ، وذلك في تمام الساعة ٦:٣٠ ، ينتظر عشاق محمد رمضان الحلقة الثانية .

احداث الحلقة الاولى

شهدت الحلقة الأولى اليوم من مسلسل "موسى" ، الكثير من الاحداث، فكان المشهد الأول بين الفنان "موسى" الذي يجسده محمد رمضان وهو يقابل تارا التي تحبه كثيراً، يذهب لوالدها ليطلب يدها، لكن والدها يرفض وظهر ذلك من خلال أفعاله، فوالدها يكون العمدة.


ثم يظهر المخىج الحالة الاسرية الجميلة التي يتمتع بها أسرة موسى، خفة ظل موسى مع شقيقته هبة مجدي، التي تتزوج من حمدي الوزير ويهينها ويضربها.


آتى الإنجليز وطلبوا من الشباب التي توجد في قرى موسىوالمجاورة الإنضمام، معهم للتجنبد للحرب من الاحتلال الانجليزي، فياخذوا شقيق موسى، ويقول الغفير لموسى أنهم اخذوا شقيقه الذي يعاني من تخلف عقلي.



يقؤؤ موسى أن يحارب بدلاً من اخيه لكن العمدة يرفض، فيلقى الضابط الانجليزي بشقيفه على السلك الحديدي، فيجري عليه موسى ويحاول إنقاذه ، تنتهي الحلقة عند هذا الحدث.





يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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