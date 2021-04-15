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5 معلومات عن مبادرة "Ramadan green للحفاظ على البيئة.. اعرفها

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:20 ص
جانب من دعاية المبادرة
جانب من دعاية المبادرة
مارينا بشارة
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تحرص وزارة البيئة على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة عن طريق المناسبات مثل الاحتفال بشهر رمضان الكريم، حيث قدم فريق التوعية الطلابية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة تصميمًا مميزًا لفانوس رمضان من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد والمجلات والكرتون وزجاجات البلاستيك والخيوط، وكراتين البيض وتم تزينه بالفوم.

وأعلنت مؤسسة شباب بتحب مصر عن إطلاق مبادرة بعنوان "Ramadan green"، مع أول أيام شهر رمضان.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن "جرين رمضان":
1_ تهدف المبادرة لنشر الوعى بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة وعدم الإسراف في شراء وإعداد طعام زيادة عن الحاجة ونشر ثقافة فصل المخلفات وأهمية إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

2_ كما تهدف المبادرة للحد من استخدام البلاستيك ونشر توعية لمخاطر استخدامه، وضرورة ترشيد استهلاك المياه أثناء الوضوء، فضلا عن التقليل من الاستخدام المفرط للطاقة والكهرباء والأضواء الزائدة عن الحد، حيث جرت العادة ملاحظة نوع من أنواع الإسراف في طقوس الاحتفالات الرمضانية.

3_ تستهدف المبادرة التي تقدمها مؤسسة شباب بتحب مصر جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ربات المنازل والأبناء والآباء وكل فئات المجتمع.

4_ تؤكد المبادرة على أهمية الحفاظ على الموارد وعدم الضرر بالبيئة المحيطة أثناء الاحتفال بالشهر المبارك.

5_ ومن المقرر نشر توعية يومية على صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسة في صورة منشور أو فيديو قصير.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

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وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر الاحتفال بشهر رمضان

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