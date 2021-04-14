التحقيق مع محامي انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالعجوزة

تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة انتحال شخص لصفة ضابط شرطة بمنطقة العجوزة، وذلك بهدف النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يعمل محامي، ويبلغ من العمر ٤٢ عامًا، ويعمل بإحدى الشركات.



تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من أحد المواطنين، بقيام شخص منتحلًا صفة رجل شرطة، بالدخول للمحال التجارية للتفتيش، وعند المخالفة يهدد صاحب المحل بالحبس.



وبسؤال المجني عليه، أقر بأنه حال عمله بداخل الكشك الخاص به، فوجئ بقيام المتهم بأخذ مبالغ مالية مقابل المخالفة، واوهمه أنه ضابط شرطة واستولى على مبلغ مالي وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

