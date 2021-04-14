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الضرائب:على شركات المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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  أكد   رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصريه بأنه سيتم إحالة الشركات  غير الملتزمة بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، إلى النيابة اعتبارا من منتصف أبريل الحالى  ، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها  ، اعتبارا من منتصف شهر فبراير الماضى ،  وذلك وفقاً لأحكام  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، مشددًا على أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالاستفادة من دعم الصادرات ، وكذلك التعامل مع جهات الدولة ، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضًا من رد ضريبة القيمة المضافة.

  وطالب " رئيس مصلحة الضرائب الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (85 ) لسنة 2021 ،  سرعة  اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة ،  مشيراً إلى أن هذا القرار  ألزم كافة الشركات المُسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2021.  


وأوضح رئيس المصلحة   " أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين ، يمكن لممثلى الشركات زيارته ، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.

 وأكد " رئيس مصلحة الضرائب  " أن إنشاء  
 مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين جاء تنفيذا لتعليمات  مشددة  لوزير المالية بضرورة قيام مصلحة الضرائب بتذليل كل العقبات التى قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتًا إلى أن مركز الخدمة  يضم  فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للإنضمام للمنظومة  .


 وأشار "  " رئيس المصلحه   إلى  أن فريق عمل  مركز خدمة منظومة الفاتورة الإلكترونية يتولى استلام مستندات تسجيل الممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإرسال بريد إلكترونى للممول بعنوان الموقع الإلكترونى الذى يستلزم دخول الممول عليه لتفعيل انضمامه إلى المنظومة ، مضيفًا إلى قيام فريق العمل  بمتابعة انضمام الممول للمنظومة وتذليل أيه عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام ، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكترونى ، والرسائل النصية القصيرة ، والاتصالات الهاتفية ، لافتاً أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعم فنى للشركات على أرض الواقع.


 وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب "  أنه يمكن للممولين التواصل بشأن المنظومة من خلال الإتصال بالخط الساخن 16395 أو البريد الإلكتروني [email protected]

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مصلحة الضرائب شركات المرحلة الثالثة الفاتورة الالكترونية

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