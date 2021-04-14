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هاني شاكر: النقابة جرأت الناس عليا.. واتعملنا حساب بعد منع "بنت الجيران"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة اتخذت موقف تجاه أغاني "الراب" وهناك شعبة "راب" في النقابة، وتم تقدم مجموعة من مطرب الراب للنقابة، قائلا: "هناك أصوات تتجه لموسيقى الراب في الفترة الأخيرة، وعمل النقابة لا يرتبط بكلمات الأغاني".

وأشار "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك مواقف يتم اتخاذها على بعض الأغاني كوقف الأغنية بسبب كلماتها، مثلما حدث في أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، معقبًا: "المطربين عملوا حساب للنقابة.. قبل كده مكونش بيعملوا حساب لينا".

ورد على سؤال إيناس الدغيدي، في طبيعة علاقته مع مصطفى كامل، مؤكدًا أن علاقاتهم مازالت جيدة، إلا أن التوتر بينهما جاء بعد انتخابات نقابة الموسيقيين، والآن هناك بعد خسرته، مضيفًا: "كرسي النقابة زعلنا من بعض.. وأتعرضت لمواقف ودي الفترة الأخيرة لعملي كنقيب للمهن الموسيقية.. والنقابة جرأت الناس عليا".

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هاني شاكر شيخ الحارة ايناس الدغيدي

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