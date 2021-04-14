الاستثمارات المباشرة بالخارج ترتفع إلى 128.76 مليار دولار بنهاية 2020

سجلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نمواً بنهاية الربع الرابع من عام 2020م بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 18.2 مليار ريال (4.85 مليار دولار) مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2019م.

وارتفع إجمالي قيمة الاستثمار المباشر للسعودية بالخارج؛ وفقاً لإحصائية لموقع"مباشر" السعودى تستند لبيانات البنك المركزي السعودي، إلى 482.85 مليار ريال (128.76 مليار دولار) بنهاية عام 2020م؛ مقارنة مع 464.64 مليار ريال (123.9 مليار دولار) في نهاية الربع الرابع من العام السابق.

وزادت استثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنسبة 2.47% بقيمة 11.64 مليار ريال (3.1 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2020م على أساس ربعي؛ مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع السابق من العام ذاته والبالغة 471.21 مليار ريال (125.66 مليار ريال).

4.34 تريليون ريال إجمالي الاستثمارات السعودية بالخارج

وعلى مستوى إجمالي الاستثمارات (الأصول) السعودية في الخارج، انخفضت طفيفاً بنهاية الربع الرابع من عام 2020م إلى 4.34 تريليون ريال (1.158 تريليون دولار)، مقابل 4.35 تريليون ريال (1.16 تريليون دولار) في نهاية الربع ذاته من عام 2019م.

وانخفضت الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بنسبة 0.18% في نهاية العام 2020م، وبتراجع يبلغ 7.94 مليار ريال (2.12 مليار دولار) عن العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية بالخارج بنحو 1.7% مقارنة مع قيمتها البالغة 4.27 تريليون ريال (1.138 تريليون دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2020م؛ لترتفع بقيمة 73.68 مليار ريال (19.65 مليار دولار) في آخر 3 أشهر من العام الماضي.

وتتكون الأصول السعودية المستثمرة في الخارج من عدة استثمارات؛ تشمل الاستثمارات المباشرة، واستثمارات الحافظة (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين)، والاستثمارات الأخرى (الائتمان التجاري والقروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة القبض)، وأخيراً الأصول الاحتياطية (الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والاستثمارات بالأوراق المالية والعملة والودائع).

%28.5 استثمارات الحافظة

وسجلت استثمارات الحافظة (الاستثمارات بسندات الدين وحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار)، زيادة نسبتها 16.5% بنهاية الربع الرابع من العام 2020م على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 175.34 مليار ريال (46.76 مليار دولار).

ووصلت استثمارات الحافظة بنهاية عام 2020م إلى 1.24 تريليون ريال (329.9 مليار دولار)، مقابل 1.06 تريليون ريال (282.14 مليار دولار) في نهاية الربع المماثل من العام السابق.

وزادت استثمارات الحافظة؛ مع ارتفاع قيمة الاستثمارات في حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بنسبة 28.1% بنهاية الربع الرابع من العام 2020م؛ لتبلغ 997.95 مليار ريال (266.12 مليار دولار)، مقارنة مع 778.85 مليار ريال (207.69 مليار دولار) في نهاية الفترة المماثلة من عام 2019م.

وبالنسبة لاستثمارات السعودية في سندات الدين بالخارج، شهدت انخفاضاً بنحو 15.5% بنهاية الربع الرابع من 2020م على أساس سنوي؛ لتسجل 239.19 مليار ريال (63.78 مليار دولار)، مقارنة مع 282.95 مليار ريال (75.45 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت الاستثمارات الأخرى – سواء كانت متمثلة بالائتمان التجاري أو القروض أو العملة أو الأوراق المالية – بنسبة 3.08% في نهاية الربع الرابع من 2020م على أساس سنوي؛ إلى 920.29 مليار ريال (245.4 مليار دولار)، مقابل 949.58 مليار ريال (253.22 مليار دولار) في نهاية الربع الرابع من العام 2019م.

وتراجعت أصول المملكة الاحتياطية 9.2% في نهاية الربع الرابع من العام 2020م، إلى 1.7 تريليون ريال (453.66 مليار دولار)، مقارنة مع 1.87 تريليون ريال (499.58 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام السابق.