رامز جلال يهين رمضان صبحي في "رامز عقله طار"

سخر الفنان رامز جلال من رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، وذلك خلال برنامج المقالب «رامز عقله طار» على شاشة إم بي سي مصر.

وحل رمضان صبحي ضيفا على برنامج رامز عقله طار الحلقة الثانية.

وقال رامز تعليقًا على الطاقم الذي يرتديه رمضان صبحي: «إيه اللي انت لابسه دة.. شايف اللى بيسيب الأهلي بيجراله إيه».

وأضاف: «رمضان صبحي جتته نحست من سخرية جماهير الأهلي منه».

وأكمل: «لا تقول جمهوري كان زمان لديك جمهور يا رمضان حالياً لا».