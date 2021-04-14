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أجويرو مطلوب في الدوري الإيطالي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سيرحل عن صفوف النادي الإنجليزي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد البرنامج التشيرنجيتو الإسباني أن يوفنتوس الإيطالي عرض على سيرجيو أجويرو عقداً لمدة موسمين.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن أجويرو البالغ من العمر 32 عاماً يفضّل الإنتقال إلى برشونة الإسباني واللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي كما أن وكلاءه يتواجدون في برشلونة.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن النجم الأرجنتيني ارتبط بالعديد من الأندية على رأسها إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

 

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