عاجل - انهيار وصراخ شديد لـ "رمضان صبحي" في برنامج رامز عقله طار

شهد برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار" الذي يقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال، انفعال وصراخ من رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر، خلال استضافته في البرنامج.





واستقبل "رامز" اللاعب رمضان صبحي، قائلًا: "يا خسارة متعلمش من إخلاص وليد سليمان، جايبه ياخد بطارنا أيقونة الطموح اللي بيحركه اللحوح".





يذكر أنه يتم تصوير برنامج "رامز عقله طار" في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.