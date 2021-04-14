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موعد مباراة الأهلي المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي سيجريها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام المقبلة، من أجل معرفة منافسه في هذا الدور.

الأهلي سيواجه أحد هذه الأندية، "الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي"، في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 14 و15 مايو، على أن تلعب مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو 2021.

وكان الأهلي أنهى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، متصدرًا جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، جمعهم من 3 انتصارات، وخسارة لقاء وحيد، فيما تعادل في لقائين.
 

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