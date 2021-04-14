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الجامعة العربية تعقد اجتماعًا لدعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا .. الأسبوع المقبل

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
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 أعلنت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل لدعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا. 

وفي التفاصيل، أشارت إلى أنها ستبحث مع البعثة الأممية لليبيا إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. 

ودعت الجامعة العربية، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، لاجتماع حول ليبيا بمشاركة عربية إفريقية أوروبية والأمم المتحدة. 

والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، الذي يقوم حاليًا بزيارة للقاهرة. 

 

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