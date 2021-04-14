هاني شاكر: عملت "بوتكس" مرتين وفوجئت بوجود مسجلين خطر في نقابة الموسيقيين



أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يخض لعمليات التجميل وحديث البعض عنه كلام مرسل ولا حقيقه له، قائلا: "جربت البوتكس مرتين.. وأما الناس بيشوفني محافظ على نفسي فهمين أني بعمل عمليات تجميل"، كما أنه رد على الاتهامات الموجهة له بالبخل، قائلًا: "انا مش بخيل ومعرفش مين اللي قالوا تعالوا شوفوا البيت عندي".



وأضاف هانى شاكر، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يكسب أموال كثيرة من عمله بالفن، موضحا أن الفن في فترات غناءه لم يكن بأجور عالية مثل الوضع الحالي، كما كشف عن أنه فوجئ بأن نقابة المهن الموسيقية تضم أعضاء مسجلين خطر، متابعًا: "أنا تفاجأت بالموضوع ده.. وجدت عازفين واتشطبوا، وهاجموني في بداية عملي كنقيب".



وعن مساعدته للفنان وائل جسار في خروج دولارات من المطار، رد قائلًا: "كان عنده مشكلة في المطار خارج بدولارات وحلينا المشكلة ومتعملش محضر".