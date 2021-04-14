حسام موافي يجيب على سؤال مريض سكري يعاني من ألم في رجله اليمنى (فيديو)

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على سؤال مريض سكري ورد إليه حوله شعوره بألم شديد في رجله اليمنى من أول الفخذ حتى الركبة.



وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن هناك احتمالين لا ثالث لهما للألم، موضحا أنه إما أن يكون ناتج عن العصب أو شريان الدم.



وأشار إلى أن التهاب أطراف الأعصاب أحد المضاعفات المنتشرة جدا في مرض السكر. معقبًا: «كنت أتمنى تبلغني هل تعتمد على الأنسولين أو الأقراص؟ بالإضافة إلى الوزن كلها معلومات تفيد الطبيب لكي يقدر على تشخيص الحالة جيدا.



ونصح بإجراء تحليل روتيني للسكر لمن جاء في عائلة مصابة بالسكر أو أحد أفرادها.

