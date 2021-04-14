هاني شاكر يبكي على الهواء: "بنتي وحشتني ومش بتروحي من بالي"



أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يترك ابنته من أجل حفلة في باريس خلال فترة مرضها، ورد على الشائعات التي تروج لذلك، قائلًا: "أنا مسبتش بنتي وهي تعبانة وعملت حفلة بعد ما ماتت بـ3 سنين، ربنا يحاسب الناس اللي قالت كده".



وبكى هاني شاكر، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على الهواء قائلا: "أوحش حاجة في الدنيا فراق حد وبنتي معانا مسبتناش.. أصعب ابتلاء ابتلاء الأبن"، موجهًا رسالة لأبنته: "بحبك وحشتيني ومش بتروحي من بالي.. واولادك عرفينك وفقرينك".



وأشار الفنان هاني شاكر، إلى أنه حال خوضه تجربة التمثيل من جديد يفضل التمثيل أمام يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في فيلم واحد بـ3 قصص، مؤكدًا أنه خائف من تجربة السيرة الذاتية، كما أنه حال تجسيد شخصيته سيختار تامر حسني للدور، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يغني حسين الجسمي النشيد الوطني بصوته.