Advertisements

هاني شاكر يبكي على الهواء: "بنتي وحشتني ومش بتروحي من بالي"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يترك ابنته من أجل حفلة في باريس خلال فترة مرضها، ورد على الشائعات التي تروج لذلك، قائلًا: "أنا مسبتش بنتي وهي تعبانة وعملت حفلة بعد ما ماتت بـ3 سنين، ربنا يحاسب الناس اللي قالت كده".

وبكى هاني شاكر، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على الهواء قائلا: "أوحش حاجة في الدنيا فراق حد وبنتي معانا مسبتناش.. أصعب ابتلاء ابتلاء الأبن"، موجهًا رسالة لأبنته: "بحبك وحشتيني ومش بتروحي من بالي.. واولادك عرفينك وفقرينك".

وأشار الفنان هاني شاكر، إلى أنه حال خوضه تجربة التمثيل من جديد يفضل التمثيل أمام يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في فيلم واحد بـ3 قصص، مؤكدًا أنه خائف من تجربة السيرة الذاتية، كما أنه حال تجسيد شخصيته سيختار تامر حسني للدور، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يغني حسين الجسمي النشيد الوطني بصوته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر سيرة ذاتيه

أخبار تهمك

تشكيل ناري.. كلوب يُعلن تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يكشف حقيقة حصوله على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الحرس في كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ 36 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة: مدرب الزمالك السابق طلب التوسط له لتدريب الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

منذ 38 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الليلة.. حسن شاكوش ضيف إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة"

شاكوش يعرض تسجيلا صوتيا لمكالمة محمد منير له.. وإيناس الدغيدي تحذر: "بيسجل للناس"

حمو بيكا ضيف إيناس الدغيدي في "شيخ الحارة والجريئة"

بعد سخريتها من حمو بيكا.. إيناس الدغيدي تتصدر تريند تويتر

حلمي بكر ينهار من البكاء بسبب علقة موت في "شيخ الحارة" (فيديو)

محمود العسيلي: "تامر حسني في حتة تانية عن باقي المطربين"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

08:31 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

07:40 م

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

08:29 م

تشكيل ناري.. كلوب يُعلن تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

08:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟