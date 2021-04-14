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حسام موافي يكشف أسهل طريقة لعلاج ارتجاع المرئ (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ارتجاع المرئ من الأمراض المنتشرة بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد على سؤال مريض يشعر بثقل على صدره قائلا «يجب أن يحدد الطبيب الخاص بك هل الأمر مرتبط بالقلب أم ارتجاع بالمرئ فقط ؟ وساعد أيضا التاريخ المرضي للأسرة على معرفة السبب».

وأكمل «ارتجاع المرئ مرض منتشر، وعلاجه سهل يتمثل في عدم تناول العشاء».

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