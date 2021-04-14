تعرف على ملخص الحلقة الثانية من "لحم غزال" قبل بدء الحلثة الثالثة

ينتظر الجمهور الحلقة الثالثة من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



ويرصد "الفجر الفني" ملخق الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" قبل بدء الحلقة الثالثة:



وكان آخر مشهد في المسلسل هو تآمر عدد من رجال السوق على الفنان شريف سلامة لمدافعته على "غزال" غادة عبد الرازق وقررا ضربه وأحضرا لذلك عدد من الأسلحة.



وفاجأت الفنانة غادة عبد الرازق الجمهور في الحلقة الثانية من مسلسلها "لحم غزال" بتجسيدها شخصية أخرى وهي البنت الغنية التي تعيش في منزل مرفه وترتدي ملابس مرفهة، وقررت هي و"شوق" مي سليم بحرق جثة حمدي الميرغني للتخلص من آثار الجريمة التي ارتكبتها ولكن رآهم أحد الأشخاص.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.