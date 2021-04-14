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وزير الآثار يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، السفير حمد بن سعيد سلطان الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة و مندوبها الدائم بالجامعة العربية والذي حرص على زيارة وزير السياحة والآثار بعد تقلده مهام منصبه سفيرا لبلاده فى القاهرة.

 

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالسفير متمنيا له التوفيق في مهام منصبه و إقامة طيبة و ممتعة في مصر.

 

و تناول الحديث مناقشة تعزيز سُبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات السياحية و الأثرية، و التجهيزات لمؤتمر  السفر العربي (ATM)و الذي سيعقد بدبي في شهر مايو القادم.

 

و خلال اللقاء قدم السفير التهنئة للوزير بافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط و النجاح الذي حققته احتفالية موكب المومياوات الملكية معربا عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية العريقة و ما شاهده من آثار عظيمة أثناء زيارته إلى مدينة الأقصر الأسبوع الماضي، و انه يجب العمل على دفع حركة السياحة الثقافية من الإمارات إلى الأقصر عن طريق توفير رحلات مباشرة بينهما.


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