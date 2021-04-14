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هل يقبل الصوم ممن عليه قضاء من العام الماضي؟.. الإفتاء ترد

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، فتوى اليوم، من دار الإفتاء المصرية، حيث ورد سؤالًا إليها يقول: "هل يقبل الصوم ممن عليه قضاء من العام الماضي؟".

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال إجابتها عن السؤال، أن من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه، فعليه أن يصوم شهر رمضان الحاضر، ثم يبادر بعد ذلك بقضاء ما عليه، ولا تلزمه الفدية.

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