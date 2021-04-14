رئيس القوى العاملة بالبرلمان: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم يحقق نقلة نوعية

أكد النائب عياد عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، بطاقة إنتاجية متوسطها 30 طن غزل في اليوم الواحد، سيسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج، مما يزيد من قيمة القطن المصري بدلًا من تصديره خام للخارج.

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وأشار "عبد الفضيل"، خلال البيان الصادر له، إلى أن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج تعد عملية تطوير للقطاع والصناعة الوطنية بأكملها، فضلا عن استعادة مكانة مصر في هذه الصناعة العريقة، لافتًا إلى أن إنشائه تعتبر إنجاز واضح وكبير يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عهده.



وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن صناعة الغزل والنسيج والملبوسات من الصناعات الإستراتيجية قادرة على تحقيق التنمية المستدامةخاصة مع تزايد الطلب على منتجاتها بالتزامن مع الزيادة السكانية، كما أنها تساهم في جذب العمالة وجذب فرص عمل للشباب مما يقضي على البطالة بشكل كبير.

