عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

كشف مصدر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري، ستقام في موعدها يوم 18 أبريل الجاري، ولا نية لتأجيلها.





وأكد المصدر، أن الفترة الماضية شهدت موافقة الجهات الأمنية على إقامة اللقاء بموعده المحدد، وليس هناك مستجدات حول تأجيل اللقاء.





وأشار المصدر، أن الحديث عن تأجيل مباراة القمة بضغوط من مسؤولي الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا، لا أساس له من الصحة، ولا يمكن أن يخرج ذلك من أي شخص ينتمي لمنظومة نادي الزمالك.





وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة بفيروس كورونا، بعد إيجابية نتيجة المسحة التي خضع لها، ومن المقرر أن يخضع لمسحة أخرى من أجل التأكد من إصابته.





وأوضح المصدر، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام بطاقم تحكيم مصري، واتحاد الكرة لم يخاطب أي اتحاد أوروبي من أجل إرسال طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة.



