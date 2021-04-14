Advertisements

تشكيل ناري.. كلوب يُعلن تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيلة فريقه الرسمية التي ستواجه ريال مدريد الإسباني بعد قليل في إياب دوري ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد 3-1 على معلب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالأتي :

حراسة المرمي : أليسون.

الدفاع : أليكسندر أرنولد – روبيرتسون – فيليبس – كاباك.

الوسط : فابينيو – ميلنر – فينلدوم.

الهجوم : ماني – صلاح – فيرمينيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة اليوم أمام ليفربول ليفربول ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة: مدرب الزمالك السابق طلب التوسط له لتدريب الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الحرس في كأس مصر

منذ ثلث ساعة

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

منذ 36 دقيقة

تشكيل ناري.. كلوب يُعلن تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

عاجل - الأهلي يكشف حقيقة حصوله على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد فلامينجو

صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الموعد المُنتظر.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وليفربول بدوري الأبطال

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

08:31 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

07:40 م

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

08:29 م

تشكيل ناري.. كلوب يُعلن تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

08:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟