تشكيل ناري.. كلوب يُعلن تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيلة فريقه الرسمية التي ستواجه ريال مدريد الإسباني بعد قليل في إياب دوري ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد 3-1 على معلب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي.





وجاءت تشكيلة ليفربول كالأتي :





حراسة المرمي : أليسون.





الدفاع : أليكسندر أرنولد – روبيرتسون – فيليبس – كاباك.





الوسط : فابينيو – ميلنر – فينلدوم.





الهجوم : ماني – صلاح – فيرمينيو.



