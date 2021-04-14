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زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:29 م
الفجر الرياضي
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أعلن
مدرب ريال مدريد عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه ليفربول، في إياب ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب " أنفيلد ".
وكانت
مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.
وجاءت التشكيلة كالأتي:
كورتوا
ميندي - ناتشو - ميليتاو - فالفيردي
كروس - كاسيميرو - مودريتش
فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو
دكة
البدلاء: لونين، ألتوبي، مارسيلو، أودريوزولا، إيسكو، ماريانو، رودريجو، مارفين،
آريباس، تشوست.
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