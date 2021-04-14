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زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن مدرب ريال مدريد عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه ليفربول، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب " أنفيلد ".

 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.

 

وجاءت التشكيلة كالأتي:

 

كورتوا

 

ميندي - ناتشو - ميليتاو - فالفيردي

 

كروس - كاسيميرو - مودريتش

 

فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو

 

دكة البدلاء: لونين، ألتوبي، مارسيلو، أودريوزولا، إيسكو، ماريانو، رودريجو، مارفين، آريباس، تشوست.

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