زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

أعلن مدرب ريال مدريد عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه ليفربول، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب " أنفيلد ".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وجاءت التشكيلة كالأتي:

كورتوا

ميندي - ناتشو - ميليتاو - فالفيردي

كروس - كاسيميرو - مودريتش

فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو

دكة البدلاء: لونين، ألتوبي، مارسيلو، أودريوزولا، إيسكو، ماريانو، رودريجو، مارفين، آريباس، تشوست.