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استشاري يٌحذر من شرب الماء البارد أثناء الإفطار (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن البعض يقوم بتناول المياه الباردة بكثرة أثناء الافطار، بسبب الشعور بالعطش الكبير أثناء الصيام، وهذا الأمر خاطئ تمامًا.

وتابع "جبران"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، ان الصائم لكي لا يشعر بالعطش أثناء الصيام، فعليه أن يتناول كوبين المياه كل ساعتين أثناء فترة الافطار، لأن تناول المياه الباردة بكثرة أثناء الافطار يؤدي إلى "قفش" البطن، ولن يستطيع الصائم أن يأكل.

وشدد على ضرورة تناول العصائر أثناء الافطار بدون سكر، ويفضل تناول المياه والسلطات التي تحتوي على مياه مثل السلطات والخضروات.

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