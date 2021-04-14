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استشاري: هذه الأطعمة لا تسبب الشعور بالعطش أثناء الصيام

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن بعض الأطعمة لا تؤدي إلى الشعور بالعطش مثل الخيار والسلطات التي تحتوي على الخيار.

وتابع "جبران"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الخيار يقوم بتخزين المياه بكثرة، مشيرًا إلى أن تناول المياه بكثرة أثناء الافطار أمر خاطئ، معقبًا:" أحنا مش جمل، فلما نشرب مياه كتير، مش هنحوش مياه".

ولفت إلى ان المخلل يحتوي على ملح كثير جدًا، وهذا يؤدي إلى الشعور بالعطش على مدار اليوم، خاصة أثناء فترة الصيام.

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