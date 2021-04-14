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الرد الأول لياسر جلال عن مشهد الموبايل المقلوب في ضل راجل (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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في تسجيل صوتي، حصل عليه "الفجر الفني " علق الفنان ياسر جلال على المشهد الذي أُثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول الجمهور صورته أُثناء تلقيه مكالمة هاتفية بموبايل مقلوب.


وقال ياسر جلال في التوضيح:"أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ إني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نيرمين الفقي".


واستطرد قائلا:" في مشاهد التليفونات في المسلسلات مساعد المخرج يتصل بالممثل ويتلو عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه".

وأوضح ياسر جلال بطل ضل راجل:" وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب بس أنا سامع المكالمة وسامع صوت مساعد المخرج و هو بيرد عليا".


وأشار ياسر جلال في التسجيل الصوتي إلى أن أحيانا يمكنكم سماع صوت المتحدث عبر الهاتف دون أن تكون بقرب السماعة، قائلا:" تحدث كثيرا إن جنبك حد بيعمل مكالمة وانت سامع رغم إن الموبايل لا هو معاك ولا على ودنك".
وأكد ياسر جلال في تسجيله الصوتي أنه رغب في توضيح هذه المعلومة، ووعد المشاهدين بأن يلقى المسلسل إعجابهم لأنه يناقش قضية مهمة في إطار ممتع وجميل.

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ياسر جلال مسلسل ضل راجل ضل راجل

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