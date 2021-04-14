بعد قليل.. الحلقة الثالثة من مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر"

بنتظر الجمهور عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وذلك عقب التشويق الذي انتهت به الحلقة الثانية.



وانتهت الحلقة الثانية بضرب رجال السوق للفنانة شريف سلامة، وذلك بسبب مدافعته عن "غزال".



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

