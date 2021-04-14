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عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الحرس في كأس مصر

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش في السويس بالدور الـ 32 لكأس مصر.

ويضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، حسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي.

في خط الوسط : فرجاني ساسي، إسلام جابر، يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وحميد أحداد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، حازم إمام، محمود عبد العزيز، مروان حمدي، حسام أشرف، يوسف أسامة وحمدي علاء.

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كارتيرون الزمالك الحرس

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