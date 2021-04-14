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أسعار النفط ترتفع أكثر من 4% مع مؤشرات على تنامي الطلب

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:41 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من %4 الأربعاء 14 أبريل، مع تعزز التفاؤل حيال عودة الطلب على الخام بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبته بيانات المخزون الأميركي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار بما يعادل 4.2%  لتصل إلى 66.37 دولار للبرميل.

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.78 دولار أو 4.6% مسجلة 62.96 دولار للبرميل.

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط.

وسجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيا منخفضا.

وزادت إمدادات البنزين في أحدث أسبوع، وهي مؤشر على استهلاك الولايات المتحدة من الوقود، إلى 8.9 مليون برميل يوميا، أعلى مستوياتها منذ أغسطس، حسبما أظهره تقرير إدارة المعلومات.

وارتفعت مخزونات البنزين 309 آلاف برميل، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 786 ألف برميل. وانخفض مخزون نواتج التقطير 2.1 مليون برميل على مدار الأسبوع، في مقابل توقعات بأن يزيد 971 ألف برميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار النفط بفعل تقرير من وكالة الطاقة الدولية توقع توازن العرض والطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

أضاف التقرير أنه قد يتعين على المنتجين ضخ مليوني برميل يوميا إضافية لتلبية الطلب المتوقع.

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