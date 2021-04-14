باسم مرسي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام بيراميدز

أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي

خط الوسط: سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي

الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وعاصم سعيد وباولن فوافي وأحمد عادل "ميسي" ومفتاح طقطق وأحمد أمين أوفا.