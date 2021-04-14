غزة مونامور يفوز بـجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد



حصل فيلم غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر على جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو ضمن فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، لتكون الجائزة الدولية السابعة للفيلم، وكان غزة مونامور مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة.



حصد غزة مونامور عدة جوائز دولية خلال مسيرته ومنها جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.



كان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك في عدة مهرجانات دولية ومن بينها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي، ومهرجان زغرب السينمائي، واختير أيضًا للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.



أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.



فيلم غزة مونامور من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDFDas kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.



وحصل الفيلم على دعم من يورو إيمدج، Filmförderungsanstalt، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein، المعهد الفرنسي، L'Aide aux Cinémas du Monde، وحصل على منحة الإنتاج الفرنسي البرتغالي المشترك، معهد السينما السمعية البصرية، راديو وتلفزيون البرتغال "RTB"، مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع Versatile، دولاك للتوزيع السينمائي، ألموند فيلم.



الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولي ديغراديه الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2015، غزة مونامور هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.