Advertisements

غزة مونامور يفوز بـجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

حصل فيلم غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر على جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو ضمن فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، لتكون الجائزة الدولية السابعة للفيلم، وكان غزة مونامور مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة.

حصد غزة مونامور عدة جوائز دولية خلال مسيرته ومنها جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.

كان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك في عدة مهرجانات دولية ومن بينها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي، ومهرجان زغرب السينمائي، واختير أيضًا للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم غزة مونامور من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDFDas kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

وحصل الفيلم على دعم من يورو إيمدج، Filmförderungsanstalt، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein، المعهد الفرنسي، L'Aide aux Cinémas du Monde، وحصل على منحة الإنتاج الفرنسي البرتغالي المشترك، معهد السينما السمعية البصرية، راديو وتلفزيون البرتغال "RTB"، مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع Versatile، دولاك للتوزيع السينمائي، ألموند فيلم.

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولي ديغراديه الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2015، غزة مونامور هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة: مدرب الزمالك السابق طلب التوسط له لتدريب الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ 11 دقائق

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الحرس في كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ناري.. كلوب يُعلن تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

منذ 41 دقيقة

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يكشف حقيقة حصوله على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

منذ ثلث ساعة

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

صبا مبارك: "أشعر بمتعة عند اختياري ضمن لجان التحكيم بالمهرجانات"

انطلاق فيلم "3000 ليلة" في 4 مهرجانات دولية حول العالم خلال نوفمبر الجاري

فيلم Gaza Mon Amour في اكتشافات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

"غزة مونامور" يحصد إشادة نقدية واسعة في مهرجان فينيسيا

عرض عربي أول لـ"غزة مونامور" في "القاهرة السينمائي"

أهم أفلام 2020 فى مهرجان القاهرة السينمائى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

07:48 م

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

08:31 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

07:40 م

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

08:29 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟