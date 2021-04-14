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اسم الشهرة 1.. حكاية «شيكابالا» اللقب الزامبي الذي خطف قلوب جماهير الكرة المصرية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية..

بطل أولى حكايات سلسلة "أسم الشهرة" هو واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية صاحب شعبية وجماهيرية واسعة، وأحد اللاعبين البارزين في تاريخ النادي الزمالك، صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة وحقق العديد من النجاحات والبطولات خلال مسيرته الكروية والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

نتحدث عن الفهد الأسمر محمود عبد الرازق حسن فضل الله نجم الزمالك والكرة المصرية الحالي، والمشهور لدى جماهير كرة القدم المصرية والإفريقية باسم "شيكابالا"، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى نجم منتخب زامبيا الشهير ويبستر شيكابالا المولود في 27 مارس 1965 وأحد الناجين من حادث تحطم طائرة المنتخب الزامبي عام 1993.

ويعد ويبستر شيكابالا واحد من ألمع نجوم منتخب زامبيا في الثمانينات والتسعينيات، لعب خلال مشواره الكروي ضمن صفوف أندية نيكانجا رينجرز وآينتراخت إليست البلجيكي وماريتيمو البرتغالي، وشارك مع منتخب الرصاصات النحاسية في أولمبياد 1988 كما ساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 1990، وكان ضمن كتيبة المنتخب الزامبي الفائز على منتخب مصر بالبطولة الإفريقية عام 1992.

الشهرة الواسعة التي حققها نجم منتخب زامبيا خلال مسيرته الكروية والتي وصلت لجميع أرجاء القارة السمراء،  دفعت الجماهير لإطلاق اسمه على عبد الباسط عبد الرازق نجم فريق أسوان السابق والشقيق الأكبر لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك الحالي، والذي كان يمتاز بالبشرة السمراء والموهبة الكروية العالية، وانتقل الاسم فيما بعد إلى شقيقه الأصغر "محمود" وارتبط به وكان سببًا في شهرته الواسعة في عالم الساحرة المستديرة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن ويبستر شيكابالا نجم منتخب زامبيا توفي عام 1998 عن عمر ناهز الـ33 عامًا بعد صراع بسبب مرض "الإيدز".

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