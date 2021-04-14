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قناتين لعرض الملحمة البدوية "صقار"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يبدأ اليوم عبر قناتي دبي وعمان عرض المسلسل البدويوالذي يمكن وصفه أنه ملحمة الحب والثأر "صقّار" من انتاج I see media - إياد الخزوز- وجولدن لاين - ديالا ونواف الأحمر".

والذي رصدت له الشركتان ميزانية إنتاجية ضخمة، من تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدبّاس،

ويلعب بطولته مجموعة من النجوم العرب بينهم رشيد عسّاف، جولييت عوّاد، قمر خلف، رشيد ملحس، نور علي، خالد نجم، محمد المجالي، روعة ياسين، رنا العظم، تولاي هارون، فيلدا سمور، ديما الحايك، وفاروق جمعات وسواهم من الفنانين.


وتدور أحداث العمل الملحمي في البادية بكل تفاصيلها الأصيلة بما تتطلبه من ديكورات واكسسوارات ضخمة ودقيقة تحافظ على الأمانة الدرامية للبيئة المعالَجة، كحاضن لأحداث متصاعدة تتركز فيها ضمن قالب من الإثارة، صراعات العشق المستحيل والشرف والغيرة والغدر والإنتقام والمؤامرات في سبيل السلطة والدسائس في سبيل القلب.


وأكّد الفنان القدير رشيد عسّاف أنّه يعتبر "صقّار" مشروعه الدرامي مشددًا على أنه من الأبرز في مسيرته المهنية الحافلة بالأعمال البدوية. وكشف أنّه يجسّد شخصية تتميز بالقوة والدهاء والطموح الذي لا حد له، سواء في السلطة او في الرغبات، وحتى النساء.

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