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الإعلان عن تشكيل النصر ضد الأهلي في كأس مصر

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن سيد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر القاهري، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات كأس مصر.

ويلتقي النصر نظيره الأهلي، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويحمل النادي الأهلي لقب كأس مصر بالنسخة الماضية بعد الفوز على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح، ويسعى للحفاظ على لقبه.

وجاء تشكيل النصر كالآتي:-

أحمد جمال في حراسة المرمى وأحمد سعيد اوكا وحسن حسين مراد وأسامة الليبي واحمد داهش وأحمد خليل كالوشا وادهم حامد ومحمد عبدالناصر اوشا وأحمد حسين وبابا ابراهيم  وأحمد الصعيدي

 البدلاء :
عمرو شعبان حارس مرمي وعمرو محمد  وريمون مانجا وميدو العطار وحسام جلال  وحسام اشرف وابراهيم صلاح  وجودة أيمن ومحمود حسونه.

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