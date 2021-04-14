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عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر القاهري، ضمن منافسات كأس مصر.

ويلتقي النصر نظيره الأهلي، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويحمل النادي الأهلي لقب كأس مصر بالنسخة الماضية بعد الفوز على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح، ويسعى للحفاظ على لقبه.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كتالي:
علي لطفي، أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف.

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