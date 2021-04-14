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جماهير ليفربول تهاجم حافلة ريال مدريد قبل موقعة أنفيلد
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:48 م
هيثم حبيب
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تعرضت
حافلة فريق ريال مدريد الإسبانى للرشق
بالحجارة من بعض الجماهير المتعصبة لفريق ليفربول الإنجليزى فور وصول الحافلة
لملعب الأنفيلد.
أدى
ذلك إلى تكسير الزجاج الجانبى للحافلة دون وقوع أى إصابات بين لاعبى وجهاز فنى
الفريق الإسبانى.
ويحل
ريال مدريد ضيفا بعد قليل على ليفربول الإنجليزى فى إياب الدور ربع النهائى لدورى
أبطال أوروبا حيث إنتهى لقاء الذهاب بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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