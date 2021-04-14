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أبو الغيط يعرب عن قلقه تجاه قرار إيران بالبدء فى تخصيب اليورانيوم

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة باستخدام طاردات مركزية متطورة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام يرى في هذا القرار تطورا خطيرا باعتباره خطوة  واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي وبما يساهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المصدر أن هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب ايران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي يشهد حاليا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه. 

ويؤكد المصدر في هذا الصدد مجدداً على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات في الشق النووي وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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