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خاص| متى يصوم أو يفطر مريض السكر؟.. استشاري غدد صماء يجيب خلال برنامج "الفجر كلينك" (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
إعداد: منى صموئيل تصوير: عبير أحمد
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تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية أو رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى مرضى السكر على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتور عاطف بسيوني، استشاري السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

يوضح الدكتور "بسيوني"، خلال الفيديو متى يصوم مريض السكر ومتى يمنع من الصيام، كالآتي:

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