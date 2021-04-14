Advertisements

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 والقنوات الناقلة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:54 م
الاختيار 2
الاختيار 2
Advertisements

الاختيار 2 .. حدد غالبية المشاهدين، الأعمال الدرامية التي سيتابعونها خلال الشهر الكريم، وذلك عقب انتعاء عرض أولى حلقات كافة المسلسلات.

الاختيار 2

ونال مسلسل الاختيار 2 إعجاب الكثيرين، عقب عرض أولى الحلقات وبانتظار عارض الحلقة الثانية اليوم، لمعرفة آخر التفاصيل.

مسلسل الاختيار 2

ويشارك في مسلسل الاختيار 2 كوكبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية، على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، كما تضمنت الحلقة الأولى ظهور كرارة وأحمد العوضي في "فلاش باك".

الحلقة الأولى من الاختيار 2

وحققت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2 نجاحاً كبيراً حيث تضمنت العديد من المشاهد التي أخذت من الجزء الأول، حيث ظهر النجم أمير كرارة الذي جسد "المنسي" والعوضي الذي قام بدور "عشماوي".

أحداث مسلسل الاختيار 2

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار حول نجاح ثورة 3 يوليو حيث تم تعطيل الدستور، وظهر عدد من القيادات الإخوانية الإهابية في حالة غضب وقيام عدد من الإرهابين في شمال سيناء ورفح بإحداث عمليات عدائية.

نجوم مسلسل الاختيار 2

وظهر النجم أحمد مكي الذي يجسد شخصية الضابط يوسف، في أول مشاهدهه رفقة ضابط صديق له، يؤدي دوره الفنان أحمد فهمي وهو يحكي عن موقف تعرض له بعد وفاة أصدقائه أمامه وتعرضه لطلقة في ذراعه في العريش.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2

أعلنت مجموعة قنوات "أون"، عن عرض مسلسل الاختيار 2 يومياً طوال شهر رمضان، في تمام الـ9 مساءً، وتعاد الحلقة في الـ2 صباحا وإعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.

عرض الاختيار 2 على جميع القنوات

كما تعرض قناة أبو ظبي مسلسل الاختيار 2 في تمام الـ11 مساء، ويذاع على قناة "إيه آر تي حكايات"، في الـ11 11 مساء، ويعاد في الـ7 صباحا والـ3 مساءً.

أبطال مسلسل الاختيار 2

يُذكر أن مسلسل الاختيار 2 هو أحد الأعمال المشاركة في مسلسلات رمضان 2021، ويقوم ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي، الذي قرر أن يكون هناك جزء ثاني بعد نجاح "الاختيار 1" رمضان الماضي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 موعد عرض الاختيار 2 مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 مواعيد عرض الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 قنوات مسلسل الاختيار 2 أبطال مسلسل الاختيار 2

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة: مدرب الزمالك السابق طلب التوسط له لتدريب الأهلي

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

منذ 35 دقيقة

عاجل - الأهلي يكشف حقيقة حصوله على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ناري.. كلوب يُعلن تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ نصف ساعة

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الحرس في كأس مصر

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار الحلقة 20.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار الحلقة 21.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار الحلقة 25.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار الحلقة 26.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

08:31 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

07:40 م

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول

08:29 م

تشكيل ناري.. كلوب يُعلن تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

08:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟