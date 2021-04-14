موعد عرض مسلسل الاختيار 2 والقنوات الناقلة





الاختيار 2 .. حدد غالبية المشاهدين، الأعمال الدرامية التي سيتابعونها خلال الشهر الكريم، وذلك عقب انتعاء عرض أولى حلقات كافة المسلسلات.





الاختيار 2





ونال مسلسل الاختيار 2 إعجاب الكثيرين، عقب عرض أولى الحلقات وبانتظار عارض الحلقة الثانية اليوم، لمعرفة آخر التفاصيل.





مسلسل الاختيار 2





ويشارك في مسلسل الاختيار 2 كوكبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية، على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، كما تضمنت الحلقة الأولى ظهور كرارة وأحمد العوضي في "فلاش باك".





الحلقة الأولى من الاختيار 2





وحققت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2 نجاحاً كبيراً حيث تضمنت العديد من المشاهد التي أخذت من الجزء الأول، حيث ظهر النجم أمير كرارة الذي جسد "المنسي" والعوضي الذي قام بدور "عشماوي".





أحداث مسلسل الاختيار 2





ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار حول نجاح ثورة 3 يوليو حيث تم تعطيل الدستور، وظهر عدد من القيادات الإخوانية الإهابية في حالة غضب وقيام عدد من الإرهابين في شمال سيناء ورفح بإحداث عمليات عدائية.





نجوم مسلسل الاختيار 2





وظهر النجم أحمد مكي الذي يجسد شخصية الضابط يوسف، في أول مشاهدهه رفقة ضابط صديق له، يؤدي دوره الفنان أحمد فهمي وهو يحكي عن موقف تعرض له بعد وفاة أصدقائه أمامه وتعرضه لطلقة في ذراعه في العريش.





موعد عرض مسلسل الاختيار 2





أعلنت مجموعة قنوات "أون"، عن عرض مسلسل الاختيار 2 يومياً طوال شهر رمضان، في تمام الـ9 مساءً، وتعاد الحلقة في الـ2 صباحا وإعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.





عرض الاختيار 2 على جميع القنوات





كما تعرض قناة أبو ظبي مسلسل الاختيار 2 في تمام الـ11 مساء، ويذاع على قناة "إيه آر تي حكايات"، في الـ11 11 مساء، ويعاد في الـ7 صباحا والـ3 مساءً.





أبطال مسلسل الاختيار 2





يُذكر أن مسلسل الاختيار 2 هو أحد الأعمال المشاركة في مسلسلات رمضان 2021، ويقوم ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي، الذي قرر أن يكون هناك جزء ثاني بعد نجاح "الاختيار 1" رمضان الماضي.







