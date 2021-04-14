تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، تشكيل الفريق أمام الزمالك، في اللقاء التي يجمع بين الفريقان ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل الرسمي يتضمن كلا من :-

محمد فوزي، مؤمن عوض، خالد سامي، محمد أحمد عبدالله، محمود عبده، أحمد قطاوي، وليد عادل، غريب ياسر، حسن يوسف، أحمد حسني، محمد عيد.

يلتقي حرس الحدود مع نزيرع الزمالك على ستاد الجيش بمدينة السويس، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.