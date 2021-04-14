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عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حضور الاجتماع الذي دعا اليه اتحاد الكرة على خلفية أزمة مباراة فريقي الشباب بين الناديين، وهو ما أدى الى صدرو قرار بتأجيل الجلسة الى اشعار آخر.

ويرى الخطيب أن العقوبات التي خرجت من جانب اتحاد الكرة ومعها قرار الاستئناف ليست رادعة قياسا لما أقدم عليه عاشور وزملائه ، وإن إرساء قيم الروح الرياضية والأخلاق يأتي قبل المنافسة على البطولات وهو ما دفعه لرفض حضور الاجتماع من الأساس ليضطر مسئولي الجبلاية الى الاعلان عن تأجيل الجلسة.

وتحفظ رئيس الأهلي على فكرة الاجتماع في ظل حالة الغضب العارمة تجاه تجاوزات لاعبي الزمالك خاصة إمام عاشور ، ورد فعل مسئولي نادي الزمالك بعدها ، خاصة إن التصرفات التي قام بهااللاعب جاءت في حق النادي ورموزه.

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