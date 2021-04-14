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بدء الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" على "ON"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.

ويجسد كريم عبد العزيز دور ظابط يدعى زكريا يونس، كما يجسد الفنان أحمد مكي دور يوسف الرفاعي.

"الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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