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مقدم شخصية بكار: أعمل على تقديم أول مسلسل في العالم العربي للصم والبكم

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان محمد درويش، إنه قدم فيلم سينمائي عالمي عندما كان يقدم شخصية "بكار"، ومنذ هذه اللحظة وهو مخطوف بسحر السينما، خاصة وأنه كان يعمل بجانب ممثلين أجانب محترفين.

وتابع "درويش"، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أنه يعمل الآن على تحضير أول مسلسل على مستوى العالم العربي مخصص للصم والبكم، مشيرًا إلى أن تعداد عدد الصم والبكر في مصر يقدر بـ12% أي ما يقدر بـ12 مليون، ورغم ذلك لم يتم إعداد عمل درامي خاص بهم.

وأشار إلى أن مجتمع الصم والبكم يعشق التمثيل والمسلسلات إلى حد كبير، وفي حاجة إلى إعداد عمل خاص بهم، مضيفًا أنه متزوج ولديه "جنا"، "ومالك".

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