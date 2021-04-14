صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)





وكانت مباراة الذهاب بين الفريق على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي، قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجله الدولي المصري محمد صلاح.









ويحتاج الريدز إلى الفوز بهدفين نظيفين ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لمواجهة تشيلسي الإنجليزي.

أهدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفًا محققًا أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن متافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.