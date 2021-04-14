Advertisements

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أهدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفًا محققًا أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن متافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريق على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي، قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجله الدولي المصري محمد صلاح.

ويحتاج الريدز إلى الفوز بهدفين نظيفين ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لمواجهة تشيلسي الإنجليزي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول صلاح ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ 40 دقيقة

شاهد - حرس الحدود يفاجيء الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعتين

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ ساعة

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

صلاح يضيع هدفا محققا أمام شباك بايرن ميونخ (فيديو)

ساديو ماني يهدر انفراد تام أمام مرمي نوير (فيديو)

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا في شباك لايبزيج (فيديو)

عاجل - ريال مدريد يهز شباك ليفربول بهدف عالمي (فيديو)

عاجل - أسينسيو يحرق شباك ليفربول بالهدف الثاني (فيديو)

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا في شباك ريال مدريد (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

07:48 م

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

09:31 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

08:48 م

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

09:44 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟