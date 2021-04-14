Advertisements

هاني شاكر: سأمنع هذا الفنان من الغناء

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه لو في يده اتخاذ قرار لمنع أحد من الغناء فسيختار الملحن عمرو مصطفى.

جاء ذلك في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء ردًا على سؤال ماذا لو في إيدك أن تمنع أحد من الغناء وكانت الاختيارات ما بين محمود العسيلي أو رامي صبري أو عمرو مصطفى.

وأضاف شاكر " القرار اللي هختاره ده، هختاره بحب وأختار أمنع عمرو مصطفى من الغناء، عمرو ملحن رائع فلو هاخذ هذا القرار هاخده علشان يركز أكثر في التلحين".

وفي سياق منفصل أكد أنه لم يخض لعمليات التجميل وحديث البعض عنه كلام مرسل ولا حقيقه له، قائلا: "جربت البوتكس مرتين.. وأما الناس بيشوفني محافظ على نفسي فهمين أني بعمل عمليات تجميل"، كما أنه رد على الاتهامات الموجهة له بالبخل، قائلًا: "انا مش بخيل ومعرفش مين اللي قالوا تعالوا شوفوا البيت عندي".

وأضاف أنه لم يكسب أموال كثيرة من عمله بالفن، موضحا أن الفن في فترات غناءه لم يكن بأجور عالية مثل الوضع الحالي، كما كشف عن أنه فوجئ بأن نقابة المهن الموسيقية تضم أعضاء مسجلين خطر، متابعًا: "أنا تفاجأت بالموضوع ده.. وجدت عازفين واتشطبوا، وهاجموني في بداية عملي كنقيب".

وعن مساعدته للفنان وائل جسار في خروج دولارات من المطار، رد قائلًا: "كان عنده مشكلة في المطار خارج بدولارات وحلينا المشكلة ومتعملش محضر".

أخبار تهمك

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

منذ أقل من ساعتين

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد - حرس الحدود يفاجيء الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ 40 دقيقة

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

07:48 م

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

09:31 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

08:48 م

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

09:44 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟