هاني شاكر: سأمنع هذا الفنان من الغناء

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه لو في يده اتخاذ قرار لمنع أحد من الغناء فسيختار الملحن عمرو مصطفى.



جاء ذلك في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء ردًا على سؤال ماذا لو في إيدك أن تمنع أحد من الغناء وكانت الاختيارات ما بين محمود العسيلي أو رامي صبري أو عمرو مصطفى.



وأضاف شاكر " القرار اللي هختاره ده، هختاره بحب وأختار أمنع عمرو مصطفى من الغناء، عمرو ملحن رائع فلو هاخذ هذا القرار هاخده علشان يركز أكثر في التلحين".



وفي سياق منفصل أكد أنه لم يخض لعمليات التجميل وحديث البعض عنه كلام مرسل ولا حقيقه له، قائلا: "جربت البوتكس مرتين.. وأما الناس بيشوفني محافظ على نفسي فهمين أني بعمل عمليات تجميل"، كما أنه رد على الاتهامات الموجهة له بالبخل، قائلًا: "انا مش بخيل ومعرفش مين اللي قالوا تعالوا شوفوا البيت عندي".



وأضاف أنه لم يكسب أموال كثيرة من عمله بالفن، موضحا أن الفن في فترات غناءه لم يكن بأجور عالية مثل الوضع الحالي، كما كشف عن أنه فوجئ بأن نقابة المهن الموسيقية تضم أعضاء مسجلين خطر، متابعًا: "أنا تفاجأت بالموضوع ده.. وجدت عازفين واتشطبوا، وهاجموني في بداية عملي كنقيب".



وعن مساعدته للفنان وائل جسار في خروج دولارات من المطار، رد قائلًا: "كان عنده مشكلة في المطار خارج بدولارات وحلينا المشكلة ومتعملش محضر".