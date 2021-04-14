عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

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الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تعرض أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام نظيره النصر بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وفي الدقيقة 12 من عمر اللقاء اضطر أكرم توفيق لمغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة التي تعرض لها أثناء اللقاء في الذراع بعد التحامه مع لاعب النصر القاهري.

وغادر أكرم توفيق المباراة ليحل زميله أليو ديانج بديلا له وينضم اللاعب لقائمة المصابين في الأهلي، قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.

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