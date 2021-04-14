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وزير الثقافة يجتمع مع سفير الصين لدى المملكة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم عبر الاتصال المرئي مع سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن ويقينغ .

 

وبحث سموه مع السفير الصيني مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين ، وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل الثقافي السعودي الصيني، خاصة في المسارات والبرامج المعلنة مثل "جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية"، ومبادرة العام الثقافي السعودي الصيني.

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وزير الثقافة بن فرحان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

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