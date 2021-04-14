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قتل أحمد فهمي ومحمد إمام وأمير كرارة مفاجأة الحلقة الثانية من "الاختيار 2"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من مسلسل طالاختيار 2" والذي يخوض بطولته الفنان كيم عبد العزيز وأحمد مكي.

وبدأت الحلقة بدور قوات الأمن المصرية في انفجار رفح يوم 4 يوليو عام 2013، والذي تولى مأموريته يوسف الرفاعي وهو أحمد مكي ومعه عدد من الضباط منهم أحمد فهمي، وتبعهم أحمد منسي وهو الفنان أمير كرارة، وقتل "فهمي" ضمن أحداث المشهد كما ظهر محمد إمام ضمن أحداث الحلقة.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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